Коронавірус може призвести до безпліддя в чоловіків. Фото: Фокус

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Коронавірус SARS-CoV-2, епідемія якого охопила багато країн світу, може стати причиною безпліддя в чоловіків.

Такого приголомшливого висновку дійшли китайські медики з Центру репродуктивної медицини лікарні Тунцзі міста Уханя, повідомляє South China Moring Post.

Спеціалісти зазначають, що коронавірусна інфекція може спричинити порушення імунного гомеостазу в сім’яниках чоловіків. У зв’язку з цим медики рекомендують чоловікам, які перехворіли на коронавірус, пройти медичне обстеження, щоб з’ясувати, чи не вплинула інфекція на їхнє репродуктивне здоров’я.

Тим чоловікам, які заразилися коронавірусом і збираються стати батьками, радять пройти тест на фертильність.

Паталогічні зміни в організмі в свою чергу можуть викликати орхіт — запалення яєчок, що часто призводить до зниження кількості сперматозоїдів і, ймовірно, безпліддя.

Також медики з’ясували, що новий коронавірус може проникати у клітини людини шляхом об'єднання з ферментом Ace2, який у великих кількостях є в статевих органах чоловіків.

За останніми даними, станом на 13 березня, в світі зафіксовано 128 тис. 343 випадки інфікування коронавірусом. Вилікувалися від коронавірусу 68 тис. 324 людини, померли 4 тис. 720 пацієнтів. В Україні наразі лабораторно підтверджено три випадки коронавірусу — два в Чернівецькій області й один на Житомирщині.

Тим часом епідеміолог із Китаю Чжун Наньшань дав прогноз щодо тривалості пандемії коронавірусу в світі — вона завершитися до червня, якщо всі країни мобілізуються і вживатимуть рішучих заходів для боротьби з нею.