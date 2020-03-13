В Японії чоловік навмисно розповсюджував коронавірус. Карта: google.com/maps

https://racurs.ua/ua/n135121-v-yaponiyi-cholovik-vtik-iz-koronavirusnogo-karantynu-ta-navmysno-rozpovsudjuvav-covid-19-u-barah.html

Ракурс

В Японії інфікований коронавірусом COVID-19 покинув домашній карантин і пішов гуляти по розважальних закладах міста, навмисно заражуючи людей.

Інцидент трапився у місті Гамагорі префектури Аїті. У чоловіка, який проживає разом зі своїми батьками, наявність коронавірусної інфекції в організмі підтвердили 4 березня. Того ж вечора інфікований заявив своїм батькам, що хоче поширити вірус серед людей й покину домівку, незважаючи на обов’язковий карантин. Про це 13 березня повідомляє агентство Кyodo.

Порушник карантину відвідав кілька барів. У першому він провів близько 15 хвилин. Після цього він зайшов у Філіппінський паб, де знаходився близько 40 хвилин. Чоловік поводив себе розкуто — співав у караоке та обіймався з однією із офіціанток. Відвідувачзізнався дівчині, що заражений коронавіруром. Після цього адміністрація закладу викликала поліцію та медиків. Наразі ним займаються правоохоронці.

Через чотири дні після інциденту, працівниці пабу стало зле — у неї піднялася температура. Проведений тест дав позитивний результат на коронавірусну інфекцію.

За інформацією BNONews, в Японії станом на 13 березня було підтверджено 690 випадків зараження COVID-19. Число смертей всередині країни склало 19 осіб. Видужали від хвороби 29 осіб.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, Непал через поширення нового коронавірусу SARS-CoV-2 призупиняє всі туристичні візи та скасовує всі весняні експедиції сходження альпіністів.