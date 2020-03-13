Непал закрив гори для альпіністів

https://racurs.ua/ua/n135120-koronavirus-nepal-zakryvaie-nayvyschu-goru-svitu-dlya-alpinistiv-greciya-skasovuie-olimpiysku.html

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Непал через поширення нового коронавірусу SARS-CoV-2 призупиняє всі туристичні візи та скасовує всі весняні експедиції сходження альпіністів.

Таким чином, країна втратить значні суми коштів, які отримує від альпіністів за підняття на Еверест, повідомляє видання The Kathmandu post.

Відповідна заборона діятиме з 14 березня та триватиме до кінця квітня.

Зазначається, що дипломатичні та офіційні візи продовжать діяти.

Також візові обмеження запроваджує Шрі-Ланка. Призупиняється видача віз по прильоту іноземцям, які прибувають до міжнародного аеропорту Коломбо, повідомляє видання Lanka Business Online.

На території Греції скасована естафету Олімпійського вогню. Відповідне рішення ухвалив Олімпійський комітет Греції, повідомляє РІА «Новости».

Відомий онлайн-сервіс з оренди житля AirBnb змінив правила скасування бронювання у зв’язку з епідемією коронавірусу COVID-19. Про це повідомляється на сайті компанії.

Без штрафу та з повним поверненням коштів скасувати бронювання зможуть лише ті, хто подорожує в регіони з високим ризиком (Китай, Італію, Південну Корею), а також люди, котрі не можуть здійснити поїздку через офіційні підтвердження захворювання на коронавірус чи запроваджені обмеження у зв’язку з цією хворобою.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, через коронавірус Словаччина запровадила обмеження на в’їзд на свою територію.