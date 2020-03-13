Непал закрыл горы для альпинистов

https://racurs.ua/n135120-koronavirus-nepal-zakryvaet-samuu-vysokuu-goru-mira-dlya-alpinistov-greciya-otmenyaet.html

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Непал из-за распространения нового коронавируса SARS-CoV-2 приостанавливает все туристические визы и отменяет все весенние экспедиции восхождения альпинистов.

Таким образом, страна потеряет значительные суммы средств, которые получает от альпинистов за поднятие на Эверест, сообщает издание The Kathmandu post.

Соответствующий запрет будет действовать с 14 марта и продлится до конца апреля.

Отмечается, что дипломатические и официальные визы продолжат действовать.

Также визовые ограничения вводит Шри-Ланка. Приостанавливается выдача виз по прилету иностранцам, которые прибывают в международный аэропорт Коломбо, сообщает издание Lanka Business Online.

На территории Греции отменена эстафету Олимпийского огня. Соответствующее решение принял Олимпийский комитет Греции, сообщает РИА «Новости».

Известный онлайн-сервис по аренде жилья AirBnb изменил правила отмены бронирования в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте компании.

Без штрафа и с полным возвратом средств отменить бронирование смогут только те, кто путешествует в регионы с высоким риском (Китай, Италию, Южную Корею), а также люди, которые не могут совершить поездку из-за официальных подтверждений заболевания коронавирусом или введения ограничения в связи с этой болезнью.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, из-за коронавируса Словакия ввела ограничения на въезд на свою территорию.