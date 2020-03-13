В Украине новое подозрение на коронавирус. Фото: Zhang Yuwei

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Коронавирус в Украине зафиксирован у трех человек, однако еще 55 проверялись на инфицирование COVID-19. Во Львовской области 12 марта был госпитализирован человек, приехавший из Италии.

Он обратился к врачам с симптомами острого респираторного заболевания. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире и стремительное распространение коронавируса, больного госпитализировали специализированным медицинским транспортом во Львов для обследования и установления диагноза. Об этом сообщает пресс-служба Каменка-Бугской объединенной территориальной общины.

После этого на внеочередном заседании Каменка-Бугской райгосадминистрации было принято решение временно приостановить работу рынков в г. Каменка-Бугская и поселках Добротвор и Новый Ярычев Львовской области.

Также жителей района попросили ограничиться в посещении мест массового скопления людей, соблюдать правила личной гигиены и сохранять спокойствие.

Напомним, 12 марта стало известно об инфицировании коронавирусом еще двух человек. Одна из них — 71-летняя пенсионерка в Житомирской области, второй — 64-летний мужчина в Черновицкой области.