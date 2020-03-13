В Україні нова підозра на коронавірус. Фото: Zhang Yuwei

https://racurs.ua/ua/n135119-na-lvivschyni-gospitalizovano-ludynu-z-pidozrou-na-koronavirus-i-zakryto-rynky-u-troh-selyschah.html

Ракурс

Коронавірус в Україні зафіксований у трьох людей, проте ще 55 перевірялися на інфікування COVID-19. У Львівській області 12 березня була госпіталізована людина, яка приїхала з Італії.

Особа звернулася до лікарів з симптомами гострого респіраторного захворювання. Зважаючи на епідеміологічну ситуацію у світі та стрімке розповсюдження коронавірусу, хворого госпіталізували спеціалізованим медичним транспортом до Львова для обстеження та встановлення діагнозу. Про це повідомляє прес-служба Кам’янка-Бузької об'єднаної територіальної громади.

Після цього на позачерговому засіданні Кам’янка-Бузької райдержадміністрації було прийнято рішення тимчасово призупинити роботу ринків у м. Кам’янка-Бузька та селищах Добротвір і Новий Яричів Львівської області.

Також жителів району попросили обмежитись у відвідуванні місць масового скупчення людей, дотримуватися правил особистої гігієни та зберігати спокій.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо про інфікування коронавірусом ще двох людей. Одна з них — 71-річна пенсіонерка в Житомирській області, другий — 64-річний чоловік в Чернівецькій області.