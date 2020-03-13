Симптоми COVID-19 запримітили у Лукашенка. Фото: RuBaltic

https://racurs.ua/ua/n135118-pandemiya-koronavirusu-symptomy-covid-19-zaprymityly-u-lukashenka-v-kremli-povidomyly.html

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Олександр Лукашенко, президент Білорусі, може бути зараженим китайським коронавірусом.

У глави держави з’явилися симптоми, які характерні для інфекції COVID-19. ЗМІ пишуть, що Лукашенкові нібито стало зле і він втратив свідомість. Прес-секретар президента Наталія Ейсмонт повідомила Tut. by, що «Велику розмову з президентом» було перенесено на невизначений термін.

Якщо в своєму питанні ви натякаєте на скасування названого заходу в зв’язку з поширенням вірусу, то відповім так: справа не тільки і не стільки в коронавірусі, — заявила вона.

За інформацією Telegram-канал «Незыгарь», Мінськом ширяться чутки, що 11 березня о 17.00 Лукашенко занедужав і втратив свідомість.

Наразі відомо, що кількість заражених коронавірусом у Білорусі зросла до 21 особи. Всі інфіковані перебувають у лікарнях, їх стан задовільний.

Тим часом у Москві пильно оберігають президента РФ Володимира Путіна. За ним постійно наглядають лікарі, незалежно від епідеміологічної ситуації. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що Путін «працює на повну котушку», але деталей про стан його здоров’я розкривати не став. Наразі відомо, що глава РФ не контактував з депутатом Катасоновим, відправленим на карантин після відвідин Франції.

Заразився коронавірусом міністр внутрішніх справ Австралії Пітер Даттон. Чиновник нездужав після того, як прибув із засідання розвідувального альянсу «П'ять очей», де він зустрічався з Іванкою Трамп та низкою високопосадовців зі США, Великої Британії, Канади та Нової Зеландії.

Сьогодні вранці я прокинувся з температурою і болем у горлі. Я тут же зв’язався з департаментом охорони здоров’я штату Квінсленд і потім пройшов тест на наявність коронавірусу COVID-19, тест виявився позитивним, — написав Даттон у своєму Twitter.

Через спалах коронавірусу влада Чехії з 16 березня вводить повну заборону на в’їзд і виїзд з країни своїм громадянам та іноземцям з видом на проживання. Відмовлятимуть у в’їзді іноземцям без посвідки на проживання, які бажають в’їхати в країну.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, новий коронавірус SARS-Cov-2 виявили в організмі дружини прем'єр-міністра Канади Софі Грегуар-Трюдо. Жінка почала почувати себе зле 11 березня, коли повернулася з поїздки до Великої Британії. Її вже ізолювали на період лікування.