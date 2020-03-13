Симптомы COVID-19 заприметили у Лукашенко. Фото: kommersant.ru

https://racurs.ua/n135118-pandemiya-koronavirusa-simptomy-covid-19-zaprimetili-u-lukashenko-v-kremle-soobschili-kak.html

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Александр Лукашенко, президент Беларуси, может быть зараженным китайским коронавирусом.

У главы государства появились симптомы, которые характерны для инфекции COVID-19. СМИ пишут, что Лукашенко якобы стало плохо и он потерял сознание. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сообщила Tut. by, что «Большой разговор с президентом» был перенесен на неопределенный срок.

Если в своем вопросе вы намекаете на отмену названного мероприятия в связи с распространением вируса, то отвечу так: дело не только и не столько в коронавирусе, — заявила она.

По информации Telegram-канал «Незыгарь», Минском ходят слухи, что 11 марта в 17.00 Лукашенко заболел и потерял сознание.

Известно, что количество зараженных коронавирусом в Беларуси возросло до 21 человека. Все инфицированные находятся в больницах, их состояние удовлетворительное.

Тем временем в Москве пристально оберегают президента РФ Владимира Путина. За ним постоянно наблюдают врачи, независимо от эпидемиологической ситуации. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Путин «работает на полную катушку», но деталей о состоянии его здоровья раскрывать не стал. Известно, что глава РФ не контактировал с депутатом Катасоновым, отправленным на карантин после посещения Франции.

Заразился коронавирусом министр внутренних дел Австралии Питер Даттон. Чиновник почувствовал недомогание после того, как прибыл с заседания разведывательного альянса «Пять глаз», где он встречался с Иванкой Трамп и рядом высокопоставленных чиновников из США, Великобритании, Канады и Новой Зеландии.

Сегодня утром я проснулся с температурой и болью в горле. Я тут же связался с департаментом здравоохранения штата Квинсленд и потом прошел тест на наличие коронавируса COVID-19, тест оказался положительным, — написал Даттон в своем Twitter.

Из-за вспишки коронавируса власти Чехии с 16 марта вводят полный запрет на въезд и выезд из страны своим гражданам и иностранцам с видом на жительство. Отказывать во въезде будут иностранцам без вида на жительство, желающим въехать в страну.

Карта распространения коронавирус SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, новый коронавирус SARS-Cov-2 обнаружили в организме жены премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо. Женщина начала чувствовать себя плохо 11 марта, когда вернулась из поездки в Великобританию. Ее уже изолировали на период лечения.