Коронавирус в Украине: Шмыгаль призвал украинцев не надеяться только на власть, а беречься от коронавируса, фото - Галинфо

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Уберечься от коронавируса граждане Украины могут не только благодаря действиям Кабинета министров, но и благодаря самоорганизации и самоответственности.

Такова тезис выступления премьр-министра Украины Дениса шныряли во время брифинга по итогам заседания КМУ, которое состоялось 11 марта.

Шмыгаль надеется, что к лету эпидемия пойдет на спад, а также появятся лекарства и вакцина, но призвал украинский надеяться на себя и свою саморганизацию.

Это имеет критически важную роль. Правительство сделает все возможное и будет действовать по алгоритму ВОЗ. Мы используем мировые практики. Но если мы что-то запрещаем сегодня, то надо учесть это, — отметил глава правительства.

Шмыгаль рассказал, что правительство «не может влиять на поведение людей на стихийных рынках, их поведение в часы пик в метро».

Глава правительства заявил, что сейчас рекомендуется остановить авиасообщение с Италией, а вот относительно ограничений передвижения по стране он заявил, что «такой шаг возможен, но это далекое будущее».

Надеюсь, хватит тех мер, которые мы сейчас принимаем, но главная задача правительства — ограничить массовые собрания людей, — сказал Шмыгаль.

Шмыгаль также заявил, что Украина уменьшает количество работающих пунктов пропуска через границу — с 219 до 49. Он отметил, что впереди можно ожидать наплыва заробитчан из охваченной коронавирусом Италии. Их логика действий понятна, поскольку в Италии уже тысячи больных и их все больше. Украинцы предпочитают пересидеть эпидемию дома. Кроме того, есть опасения, что вскоре из Италии вообще закроют выезд.

На брифинге Шмыгаль также заявил о запрете с 12 марта по 6 июня экспорта средств защиты. Кроме того, более 400 предприятий в Украине получат заказ на 100 млн грн, чтобы обеспечить трехмесячный запас таких средств. После обеспечения внутренней потребности правительство обещало открыть экспорт.

Напомним, что сегодня Кабмин объявил план противоэпидемических мероприятий, а также ограничений, чтобы сдержать распространение китайского коронавируса в стране.