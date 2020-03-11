Шмыгаль: Министры отказались от премий до конца года

https://racurs.ua/n135006-kabmin-budet-jit-na-odnu-zarplatu-shmygal-soobschil-ob-otmene-premiy-dlya-ministrov.html

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Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, свой сегодняшний брифинг по результатам последних решений Кабмина, начал с сообщения о премировании министров.

Это важное политическое решение: министры отказались от своих премий до конца года и приняли решение, что вопрос о премировании министров на политических должностях будет рассматриваться по итогам годовой работы после общественной дискуссии, — заявил Шмыгаль.

Премьер добавил, что Кабмин вместе с народом намерен принимать решение о премировании тех или иных министров и политиков.

Остается заработная плата, которая не должна превышать пяти средних зарплат по Украине. Остаются надбавки: надбавка за интенсивность труда — она также не может превышать 30%, — резюмировал Шмыгаль.

Напомним, премии, которые получили министры украинского правительства, а также ряд других топ-чиновников и госслужащих, вызвали оживленные дискуссии пользователей соцсетей. Например, министр культуры Владимир Бородянский 27 декабря получил почти 113 тыс. грн зарплаты, а его первый заместитель Анатолий Максимчук — 405 тыс. грн. Некоторые помощники нардепов в декабре получили десятки тысяч гривен, а отдельные — и свыше 100 тыс. грн.