Шмигаль: Міністри відмовилися від премій до кінця року

https://racurs.ua/ua/n135006-kabmin-jytyme-lyshe-na-zarplatu-shmygal-povidomyv-pro-skasuvannya-premiy-dlya-ministriv.html

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Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, свій сьогоднішній брифінг за результатами останніх рішень Кабміну розпочав із повідомлення щодо преміювання міністрів.

Це політичне рішення, але воно важливе: міністри відмовилися від своїх премій до кінця року і ухвалили рішення, що питання про преміювання міністрів на політичних посадах розглядатиметься за підсумками річної роботи після суспільної дискусії, — заявив Шмигаль.

Прем'єр додав, що Кабмін разом із суспільством має намір спільно ухвалювати рішення щодо преміювання тих чи інших міністрів і політиків.

Лишається заробітна плата, яка не має перевищувати п’яти середніх зарплат по України. Лишаються надбавки: надбавка за інтенсивність праці — не може перевищувати 30%, — резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, премії, котрі отримали міністри українського уряду, а також низка інших топ-чиновників та держслужбовців, викликали жваві дискусії користувачів соцмереж. Наприклад, міністр культури Володимир Бородянський 27 грудня отримав майже 113 тис. грн зарплатні, а його перший заступник Анатолій Максимчук — 405 тис. грн. Деякі помічники нардепів в грудні отримали десятки тисяч гривень, а окремі — й більше 100 тис. грн.