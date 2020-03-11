Медведчук і Путін обговорили «мир в Україні». Фото: ОПЗЖ

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Віктор Медведчук, лідер «Опозиційною платформи — За життя», поїхав у Москву, де обговорив зі своїм кумом, президентом Росії Володимиром Путіним, ситуацію в Україні. Вони знову обговорювали те, як примусити Україну до миру на умовах Росії.

Медведчук на зустрічі говорив про бажання створити міжпарламентське об'єднання депутатів всіх чотирьох держав учасниць «нормандського формату» нібито для того, щоб «допомогти главам держав в питаннях мирного врегулювання». Про це повідомляється на сайті «Опозиційної платформи — За життя».

Медведчук заявив, що Верховна Рада має ухвалити закони про вибори на Донбасі, амністію, особливий статус і зміни до Конституції, а тому «допомога наших колег і Державної думи, і парламентів Франції та Німеччини тут була б не просто доречна, вона б була корисною».

Водночас у Верховній Раді заявили, що депутати не оформляли відрядження. Вони поїхали до Росії з приватним візитом і не мали права говорити з представниками РФ від імені Верховної Ради або України.

Керівництво та представники зазначеної фракції не були уповноважені вести переговори від імені Верховної Ради України, а обговорення ними будь-яких питань під час їхньої поїздки не узгоджувалося, — йдеться на сайті парламенту.

Також поїздку Медведчука і депутатів ОПЗЖ в Росію засудили фракції «Європейська солідарність» і «Голос». Фракція «Європейська солідарність» вимагає реакції президента, СБУ, керівництва Верховної Ради і парламентських фракцій. Вони розцінюють цю поїздку як свідому провокацію.

У «Голосі» також засудили цю поїздку і закликали садити за таке на 15 років.

Ув’язнення терміном від 13 до 15 років з можливою конфіскацією майна. Саме це повинно загрожувати політикам, які називають себе українцями, але водночас їздять на сепаратні переговори з Росією, — йдеться в заяві фракції.

Нагадаємо, раніше Віктор Медведчук, лідер «Опозиційною платформи — За життя», разом з депутатами від ОПЗЖ приїхав в Кремль, де з депутатами Держдуми РФ обговорили «мир в Україні». Зустріч пройшла 10 березня.