Коронавірус: до київської лікарні з «Борисполя» доставили жінку із симптомами SARS-CoV-2

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Коронавірус. Фото: Укрінформ
Коронавірус: до київської лікарні з «Борисполя» доставили жінку із симптомами SARS-CoV-2https://racurs.ua/ua/n135004-koronavirus-do-kyyivskoyi-likarni-z-boryspolya-dostavyly-jinku-iz-symptomamy-sars-cov-2.htmlРакурс
Коронавірус швидко поширився світом завдяки авіаційному сполученню між країнами і континентами. Сьогодні в аеропорту «Бориспіль» у пасажирки одного з літаків були виявлені симптоми корона вірусної інфекції.
Пасажиркою виявилася громадянка Китаю, повідомляє «Громадське».
Жінка була доставлена до Олександрівської клінічної лікарні Києва і поміщена в інфекційне відділення.
За словами завідуючої першим інфекційним відділенням лікарні Тетяни Гайнутдінової, пілот літака ще у повітрі повідомив про те, що одній із пасажирок стало погано.
Звідки саме прилетіла госпіталізована громадянка Китаю, не повідомляється.
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