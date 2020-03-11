Коронавірус: до київської лікарні з «Борисполя» доставили жінку із симптомами SARS-CoV-2

Коронавірус. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n135004-koronavirus-do-kyyivskoyi-likarni-z-boryspolya-dostavyly-jinku-iz-symptomamy-sars-cov-2.html

Ракурс

Коронавірус швидко поширився світом завдяки авіаційному сполученню між країнами і континентами. Сьогодні в аеропорту «Бориспіль» у пасажирки одного з літаків були виявлені симптоми корона вірусної інфекції.

Пасажиркою виявилася громадянка Китаю, повідомляє «Громадське».

Жінка була доставлена ​​до Олександрівської клінічної лікарні Києва і поміщена в інфекційне відділення.

За словами завідуючої першим інфекційним відділенням лікарні Тетяни Гайнутдінової, пілот літака ще у повітрі повідомив про те, що одній із пасажирок стало погано.

Звідки саме прилетіла госпіталізована громадянка Китаю, не повідомляється.