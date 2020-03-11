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Коронавірус. Фото: Укрінформ

Коронавірус: до київської лікарні з «Борисполя» доставили жінку із симптомами SARS-CoV-2

11 бер 2020, 16:27
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Коронавірус швидко поширився світом завдяки авіаційному сполученню між країнами і континентами. Сьогодні в аеропорту «Бориспіль» у пасажирки одного з літаків були виявлені симптоми корона вірусної інфекції.

Пасажиркою виявилася громадянка Китаю, повідомляє «Громадське».

Жінка була доставлена ​​до Олександрівської клінічної лікарні Києва і поміщена в інфекційне відділення.

За словами завідуючої першим інфекційним відділенням лікарні Тетяни Гайнутдінової, пілот літака ще у повітрі повідомив про те, що одній із пасажирок стало погано.

Звідки саме прилетіла госпіталізована громадянка Китаю, не повідомляється.


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