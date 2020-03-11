Коронавірус в Україні: влада Києва не компенсовуватиме втрати від карантину, фото — BBC

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Компенсацію втрат від коронавірусу влада Києва проводити не має наміру. Мерія не сплачуватиме кошти установам та підприємствам через обмеження проведення масових заходів для запобігання поширення коронавірусу Covid-19.

Їх із 12 по 31 березня запровадила влада столиці. Про це сьогодні повідомили на брифінгу в мерії Києва. Чиновники прокоментували новину про те, що працівників, які прийдуть на роботу, наприклад, із нежиттю, не пускатимуть на роботу. У такому випадку їм не будуть сплачувати окреме відшкодування, а відправлятимуть на лікарняний.

Якщо це лікарняний, то це буде лікарняний, але це не діагноз. Якщо людина на лікарняному, то вона отримує відповідні кошти, — повідомив заступник мера міста Микола Поворозник.

Масовим вважається захід, на який прийде більше 60 осіб. Тому заходи можна проводити до 60 осіб. Для учасників таких заходів представники мерії порадили робити температурний скринінг. Обов’язкове вимірювання температури також запровадять в органах влади.

Крім того, у затвердженому документі про превентивні заходи по запобіганню поширення коронавірусу не йдеться про компенсації та виплати працедавцям. Заступник Кличка також закликав роботодавців скорочувати робочий день для працівників, які мають малолітніх дітей, а власників торговельних точок встановлювати захисні екрани для продавців (такі, як в аптеках).

У Києві ТРЦ і приватним школам, які порушать правила карантину, загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, що у Києві з 12 березня скасують заняття в навчальних закладах усіх форм власності, припинять сеанси в кіно і театрах, скасують розважальні заходи та інші події з масовим скупченням людей. Дитсадки закриють, діти в школах і студенти у вузах перейдуть на дистанційне навчання.