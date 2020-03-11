Коронавирус в Украине: власть Киева не будут компенсировать потери от карантина, фото - BBC

https://racurs.ua/n135003-s-nasmorkom-na-bolnichnyy-vlasti-kieva-ne-budut-kompensirovat-poteri-ot-karantina-video.html

Ракурс

Компенсацию потерь от коронавируса власти Киева проводить не намерены. Мэрия не будет платить средства учреждениям и предприятиям из-за ограничения проведения массовых мероприятий для предотвращения распространения коронавируса Covid-19.

Их с 12 по 31 марта ввели власти столицы. Об этом сегодня сообщили на брифинге в мэрии Киева. Чиновники прокомментировали новость о том, что работников, которые придут на работу, например, с насморком, не будут пускать на работу. В таком случае им не будут платить отдельное возмещение, а отправят на больничный.

Если это больничный, то это будет больничный, но это не диагноз. Если человек на больничном, то он получает соответствующие средства, — сообщил заместитель мэра города Николай Поворозник.

Массовым считается мероприятие, на которое придет больше 60 человек. Поэтому мероприятия можно проводить до 60 человек. Для участников таких мероприятий представители мэрии посоветовали проводить температурный скрининг. Обязательное измерение температуры также введут в органах власти.

Кроме того, в утвержденном документе о превентивных мерах по предотвращению распространения коронавируса не сказано о компенсациях и выплатах работодателям. Заместитель Кличко также призвал работодателей сокращать рабочий день для работников, имеющих малолетних детей, а владельцев торговых точек устанавливать защитные экраны для продавцов (такие, как в аптеках).

В Киеве ТРЦ и частным школам, которые нарушат правила карантина, грозит административная или уголовная ответственность.

Напомним, что в Киеве с 12 марта отменят занятия в учебных заведениях всех форм собственности, прекратят сеансы в кино и театрах, отменят развлекательные мероприятия и другие события с массовым скоплением людей. Детсады закроют, дети в школах и студенты в вузах перейдут на дистанционное обучение.