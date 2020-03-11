Коронавирус: в киевскую больницу из «Борисполя» доставили женщину с симптомами SARS-CoV-2

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Коронавирус. Фото: Укринформ
Коронавирус: в киевскую больницу из «Борисполя» доставили женщину с симптомами SARS-CoV-2https://racurs.ua/n135004-koronavirus-v-kievskuu-bolnicu-iz-borispolya-dostavili-jenschinu-s-simptomami-sars-cov-2.htmlРакурс
Коронавирус быстро распространился по миру благодаря авиационному сообщению между странами и континентами. Сегодня в аэропорту «Борисполь» у пассажирки одного из самолетов были обнаружены симптомы коронавирусной инфекции.
Пассажиркой оказалась гражданка Китая, сообщает «Громадське».
Женщина была доставлена в Александровскую клиническую больницу Киева и помещена в инфекционное отделение.
По словам заведующей первым инфекционным отделением больницы Татьяны Гайнутдиновой, пилот самолета еще в воздухе сообщил о том, что одной из пассажирок стало плохо.
Откуда именно прилетела госпитализированная гражданка Китая, не сообщается.
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