Коронавирус: в киевскую больницу из «Борисполя» доставили женщину с симптомами SARS-CoV-2

Коронавирус. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n135004-koronavirus-v-kievskuu-bolnicu-iz-borispolya-dostavili-jenschinu-s-simptomami-sars-cov-2.html

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Коронавирус быстро распространился по миру благодаря авиационному сообщению между странами и континентами. Сегодня в аэропорту «Борисполь» у пассажирки одного из самолетов были обнаружены симптомы коронавирусной инфекции.

Пассажиркой оказалась гражданка Китая, сообщает «Громадське».

Женщина была доставлена в Александровскую клиническую больницу Киева и помещена в инфекционное отделение.

По словам заведующей первым инфекционным отделением больницы Татьяны Гайнутдиновой, пилот самолета еще в воздухе сообщил о том, что одной из пассажирок стало плохо.

Откуда именно прилетела госпитализированная гражданка Китая, не сообщается.