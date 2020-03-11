Медведчук и Путин обсудили «мир в Украине». Фото: ОПЗЖ

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Виктор Медведчук, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь», поехал в Москву, где обсудил со своим кумом, президентом России Владимиром Путиным, ситуацию в Украине. Они снова обсуждали то, как принудить Украину к миру на условиях России.

Медведчук на встрече говорил о желании создать межпарламентское объединение депутатов всех четырех государств участниц «нормандского формата» якобы для того, чтобы «помочь главам государств в вопросах мирного урегулирования». Об этом сообщается на сайте «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Медведчук заявил, что Верховная Рада должна принять законы о выборах на Донбассе, амнистии, особом статусе и изменения в Конституцию, а потому «помощь наших коллег и Государственной думы, и парламентов Франции и Германии здесь была бы не просто уместна, она бы была полезной».

При этом в Верховной Раде заявили, что депутаты не оформляли командировки. Они поехали в Россию с частным визитом и не имели права говорить с представителями РФ от имени Верховной Рады или Украины.

Руководство и представители указанной фракции не были уполномочены вести переговоры от имени Верховной Рады Украины, а обсуждение ими каких-либо вопросов во время их поездки не согласовывалось, — говорится на сайте парламента.

Также поездку Медведчука и депутатов ОПЗЖ в Россию осудили фракции «Европейская солидарность» и «Голос». Фракция «Европейская солидарность» требует реакции президента, СБУ, руководства Верховной Рады и парламентских фракций. Они расценивают эту поездку как сознательную провокацию.

В «Голосе» также осудили данную поездку и призвали сажать за такое на 15 лет.

Заключение сроком от 13 до 15 лет с возможной конфискацией имущества. Именно это должно угрожать политикам, которые называют себя украинцами, но при этом ездят на сепаратные переговоры с Россией, — говорится в заявлении фракции.

Напомним, ранее Виктор Медведчук, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь», вместе с депутатами от ОПЗЖ приехал в Кремль, где с депутатами Госдумы РФ обсудили «мир в Украине». Встреча прошла 10 марта.