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Кінець епохи бідності: з’явилася реакція соцмереж на премії міністрів та держчиновників / Фото: колаж

Заживуть по-новому: реакція соцмереж на премії міністрів та держчиновників (ФОТО)

15 січ 2020, 11:57
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Премії, котрі отримали міністри українського уряду, а також низка інших топ-чиновників та держслужбовців, викликали жваві дискусії користувачів соцмереж. Багато українців обурюються подібному «марнотратству», а дехто, навпаки, вважає, що добре виконана робота повинна заохочуватися.

Цьому обговоренню передувала поява у ЗМІ інформації про те, що зарплати топ-чиновників в Україні зросли у 3,5−5 разів. Окрім цього, окремі очільники міністерств отримали чималі премії. Також зросла зарплатня нардепів. Наприклад, міністр культури Володимир Бородянський 27 грудня отримав майже 113 тис. грн зарплатні, а його перший заступник Анатолій Максимчук — 405 тис. грн. Деякі помічники нардепів в грудні отримали десятки тисяч гривень, а окремі — й більше 100 тис. грн.

Кінець епохи бідності: з’явилася реакція соцмереж на премії міністрів та держчиновників / Фото: Телеграм

Згодом цю інформацію прокоментував глава Кабміну Олексій Гончарук. За його словами, торік держава заборгувала зарплату міністрам за кілька місяців.

Міністри — державні топ-менеджери, їхня робота має відповідно винагороджуватися та, безумовно, на них покладена велика відповідальність за результати їх роботи. Саме тому ми впроваджуємо ключові показники ефективності, за якими будуть оцінюватись результати роботи чиновників з відповідними висновками, — вважає Гончарук.

Кінець епохи бідності: з’явилася реакція соцмереж на премії міністрів та держчиновників

Разом з тим, у зв’язку з хвилею обурення, Верховна Рада вимагає від Кабінету міністрів прозвітувати про нарахування премій окремим міністрам та ознайомити з причинами таких нарахувань. Також ввечері 15 січня засідатиме фракція «Слуги народу», яка заслухає пояснення своїх міністрів в уряді.

У соцмережах по-різному коментують рішення щодо підвищення зарплатні та нарахування премій.

Кінець епохи бідності: з’явилася реакція соцмереж на премії міністрів та держчиновників

Кінець епохи бідності: з’явилася реакція соцмереж на премії міністрів та держчиновників

Кінець епохи бідності: з’явилася реакція соцмереж на премії міністрів та держчиновників

Наймолодший і найкреативніший уряд у світі насправді — найцинічніший уряд у світі. Спочатку урядовці у бюджеті на 2020 рік передбачили «фантастичне зростання» зарплат і пенсій українському народу (мінімальна пенсія зросте на 131 грн до 1 769 грн), зменшили субвенції місцевому самоврядуванню на охорону здоров’я, освіту, спорт… А тим часом, тишком-нишком… Найзухваліше себе повели очільники гуманітарного міністерства, які публічно обґрунтовують свої премії і надбавки тим, що їхня робота… Найпочесніша і мусить оплачуватися краще за комерційну, — пише Микола Томенко у Фейсбук.

Кінець епохи бідності: з’явилася реакція соцмереж на премії міністрів та держчиновників

Кінець епохи бідності: з’явилася реакція соцмереж на премії міністрів та держчиновників

Кінець епохи бідності: з’явилася реакція соцмереж на премії міністрів та держчиновників

Кінець епохи бідності: з’явилася реакція соцмереж на премії міністрів та держчиновників

Джерело: Ракурс


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