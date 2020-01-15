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«Слуга народу» ввечері розбиратиметься з Кабміном через багатотисячні премії. Фото: 24 канал

Премії чиновників: «Слуга народу» ввечері розбиратиметься з Кабміном

15 січ 2020, 11:41
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Премії та грошові надбавки для нинішніх українських чиновників залишаються однією з найбільш обговорюваних тем у суспільстві. Через це в середу, 15 січня, парламентська фракція «Слуга народу» збирає представників Кабінету міністрів, які повинні пояснити, з чим пов’язані підвищені виплати.

Заступник глави фракції Євгенія Кравчук заявила, що окрема увага буде приділена виплатам премій співробітникам держпідприємств і наглядових рад, адже вони отримали найвищі надбавки. Про це пишуть «Українські новини».

Також Кравчук зазначила, що це питання буде порушуватися й 17 січня, під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

У Telegram-каналі PavlovskyNews повідомляється, що о 19.00 відбудеться «вирішальний раунд щодо захисту своїх грошей» міністрами. Частина фракції «Слуга народу» нібито домагатиметься звільнення топ-чиновників.

Як повідомлялося, перед Новим роком глава Міністерства культури, молоді та спорту Володимир Бородянський і декілька його заступників одержали премії на загальну суму майже 2 млн грн.

Також колишній віце-прем'єр Павло Розенко повідомив, посилаючись на власні джерела, що з 1 січня у 2,5 рази було збільшено зарплати нардепів і тепер вони перевищуватимуть 100 тис. грн.

Пізніше спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що зарплати народних депутатів справді зросли, але лише на 3 тис. грн.


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