«Слуга народа» вечером будет разбираться с Кабмином из-за многотысячных премий. Фото: 24 канал

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Премии и денежные надбавки для нынешних украинских чиновников остаются одной из самых обсуждаемых тем в обществе. Поэтому в среду, 15 января, парламентская фракция «Слуга народа» собирает представителей Кабинета министров, которые должны объяснить, с чем связаны повышенные выплаты.

Заместитель главы фракции Евгения Кравчук заявила, что особое внимание будет уделено выплатам премий сотрудникам госпредприятий и наблюдательных советов, ведь они получили самые высокие надбавки. Об этом пишут «Украинские новости».

Также Кравчук отметила, что этот вопрос будет подниматься и 17 января, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

В Telegram-канале PavlovskyNews сообщается, что в 19.00 состоится «решающий раунд по защите своих денег» министрами. Часть фракции «Слуга народа» якобы будет добиваться увольнения топ-чиновников.

Как сообщалось, перед Новым годом глава Министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и несколько его заместителей получили премии на общую сумму почти 2 млн грн.

Также бывший вице-премьер Павел Розенко сообщил, ссылаясь на собственные источники, что с 1 января в 2,5 раза были увеличены зарплаты нардепов и теперь они будут превышать 100 тыс. грн.

Позже спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что зарплаты народных депутатов действительно выросли, но лишь на 3 тыс. грн.