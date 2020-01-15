Конец эпохи бедности: появилась реакция соцсетей на премии для министров и госчиновников

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Премии, которые получили министры украинского правительства, а также ряд других топ-чиновников и госслужащих, вызвали оживленные дискуссии пользователей соцсетей. Многие украинцы возмущаются подобному «расточительству», а некоторые, наоборот, считают, что хорошо выполненная работа должна поощряться.

Этому обсуждению предшествовало появление в СМИ информации о том, что зарплаты топ-чиновников в Украине выросли в 3,5−5 раз. Также отдельные руководители министерств получили немалые премии. Выросла зарплата и у нардепов. Например, министр культуры Владимир Бородянский 27 декабря получил почти 113 тыс. грн зарплаты, а его первый заместитель Анатолий Максимчук — 405 тыс. грн. Некоторые помощники нардепов в декабре получили десятки тысяч гривен, а отдельные — и свыше 100 тыс. грн.

Впоследствии эту информацию прокомментировал глава Кабмина Алексей Гончарук. По его словам, в прошлом году государство задолжало зарплату министрам за несколько месяцев.

Министры — государственные топ-менеджера, их работа должна соответственно вознаграждаться и, безусловно, на них возложена большая ответственность за результаты их работы. Именно поэтому мы внедряем ключевые показатели эффективности, по которым будут оцениваться результаты работы чиновников с соответствующими выводами, — считает Гончарук.

Вместе с тем, в связи с волной возмущения, Верховная Рада требует от Кабинета министров отчитаться о начислении премий отдельным министрам и ознакомить с причинами такого решения. Также вечером 15 января будет заседать фракция «Слуга народа», которая заслушает объяснения своих министров.

В соцсетях по-разному комментируют решение о повышении зарплаты и начислении больших премий.