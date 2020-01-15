Конец эпохи бедности: появилась реакция соцсетей на премии для министров и госчиновников

Заживут по-новому: реакция соцсетей на премии для министров и госчиновников (ФОТО)https://racurs.ua/n132064-zajivut-po-novomu-reakciya-socsetey-na-premii-dlya-ministrov-i-goschinovnikov-foto.htmlРакурс
Премии, которые получили министры украинского правительства, а также ряд других топ-чиновников и госслужащих, вызвали оживленные дискуссии пользователей соцсетей. Многие украинцы возмущаются подобному «расточительству», а некоторые, наоборот, считают, что хорошо выполненная работа должна поощряться.
Этому обсуждению предшествовало появление в СМИ информации о том, что зарплаты топ-чиновников в Украине выросли в 3,5−5 раз. Также отдельные руководители министерств получили немалые премии. Выросла зарплата и у нардепов. Например, министр культуры Владимир Бородянский 27 декабря получил почти 113 тыс. грн зарплаты, а его первый заместитель Анатолий Максимчук — 405 тыс. грн. Некоторые помощники нардепов в декабре получили десятки тысяч гривен, а отдельные — и свыше 100 тыс. грн.
Впоследствии эту информацию прокомментировал глава Кабмина Алексей Гончарук. По его словам, в прошлом году государство задолжало зарплату министрам за несколько месяцев.
Министры — государственные топ-менеджера, их работа должна соответственно вознаграждаться и, безусловно, на них возложена большая ответственность за результаты их работы. Именно поэтому мы внедряем ключевые показатели эффективности, по которым будут оцениваться результаты работы чиновников с соответствующими выводами, — считает Гончарук.
Вместе с тем, в связи с волной возмущения, Верховная Рада требует от Кабинета министров отчитаться о начислении премий отдельным министрам и ознакомить с причинами такого решения. Также вечером 15 января будет заседать фракция «Слуга народа», которая заслушает объяснения своих министров.
В соцсетях по-разному комментируют решение о повышении зарплаты и начислении больших премий.
Самое молодое и креативное правительство в мире на самом деле — самое циничное правительство в мире. Сначала чиновники в бюджете на 2020 год предусмотрели «фантастический рост» зарплат и пенсий украинскому народу (минимальная пенсия вырастет на 131 грн до 1769 грн), уменьшили субвенции местному самоуправлению на здравоохранение, образование, спорт… А между тем, втихаря… Наиболее дерзко себя повели руководители гуманитарного министерства, публично обосновывающие свои премии и надбавки тем, что их работа… является почетной и должна оплачиваться лучше за коммерческую, — пишет Николай Томенко в Фейсбук.