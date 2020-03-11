Коронавірус в Україні: Шмигаль закликав українців не сподіватися лише на владу, а берегтися від коронавірусу, фото — Галінфо

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Вберегтися від коронавірусу громадяни України можуть не тільки завдяки діям Кабінетуу міністрів, але й завдяки самоорганізації та самовідповідальності.

Такою є головна теза виступу прем’р-міністра України Дениса Шмигаля під час брифінгу за підсумком засідання КМУ, яке відбулося 11 березня.

Шмигаль сподівається, що до літа епідемія піде на спад, а також з’являться ліки та вакцина, але закликав українців сподіватися на себе і свою саморганізацію.

Це грає критично важливу роль. Уряд зробить все можливе і діятиме згідно із алгоритами ВООЗ. Ми використовуємо світові практики. Але якщо ми щось забороняємо сьогодні, то треба зважити на це, — відзначив керівник уряду.

Шмигаль розповів, що уряд «не може впливати на поведінку людей на стихійних ринках, поведінку в години пік, в метро».

Керівник уряду заявив, що наразі рекомендовано зупинити авіасполучення з Італією, а от щодо обмежень пересування по країні, то «цей крок можливий, але це далеке майбутнє".

Сподіваюся, вистачить тих заходів, яких ми зараз вживаємо, але головне завдання уряду — обмежити масові зібрання людей, — сказав Шмигаль.

Шмигаль також заявив, Україна зменшує кількість пунктів пропуску через кордон — з 219 до 49. Він відзначив, що попереду можливо очікувати напливу заробітчан з охопленої коронавірусом Італії. Їхня логіка дій зрозуміла, оскільки в Італії вже тисячі хворих і їх все більшає. Українці воліють пересидіти епідемію вдома. Крім того, є побоювання, що незабаром з Італії взагалі закриють виїзд.

На брифінгу він також заявив сьогодні про заборону із 12 березня до 6 червня експорту засобів захисту з України. Крім того, понад 400 підприємств в Україні отримають замовлення на 100 млн грн, аби забезпечити тримісячний запас таких засобів. Після забезпечення внутрішньої потреби уряд обіцяв відкрити експорт.

Нагадаємо, що сьогодні Кабмін оголосив план протиепідемічних заходів, а також обмежень, аби стримати поширення китайського коронавірусу в країні.