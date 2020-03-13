В Японии мужчина намеренно распространял коронавирус. Карта: google.com/maps

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В Японии инфицированный коронавирусом COVID-19 покинул домашний карантин и пошел гулять по развлекательным заведениям города, намеренно заражая людей.

Инцидент произошел в городе Гамагоре префектуры Аити. У мужчины, проживающего вместе со своими родителями, наличие коронавирусной инфекции в организме подтвердили 4 марта. Того же вечера инфицированный заявил своим родителям, что хочет распространить вирус среди людей и покину дом, несмотря на обязательный карантин. Об этом 13 марта сообщает агентство Кyodo.

Нарушитель карантина посетил несколько баров. В первом он провел около 15 минут. После этого он зашел в Филиппинский паб, где находился около 40 минут. Мужчина вел себя раскованно — пел в караоке и обнимался с одной из официанток. Посетитель признался девушке, что заражен коронавируром. После этого администрация заведения вызвала полицию и медиков. Сейчас им занимаются правоохранители.

Через четыре дня после инцидента, работнице паба стало плохо — у нее поднялась температура. Проведенный тест дал положительный результат на коронавирусную инфекцию.

По информации BNONews, в Японии по состоянию на 13 марта было подтверждено 690 случаев заражения COVID-19. Число смертей внутри страны составило 19 человек. Выздоровели от болезни 29 человек.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, Непал из-за распространения нового коронавируса SARS-CoV-2 приостанавливает все туристические визы и отменяет все весенние экспедиции восхождения альпинистов.