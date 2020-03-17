Рада заборонила під час карантину штрафувати за борги по комуналці. Фото: Ракурс

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Ракурс

Штрафи за несвоєчасну сплату комуналки не діятимуть в Україні на період коронавірусоного карантину.

Парламент сьогодні ухвалив закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)». На період встановлення карантину та протягом 30 днів з дня його відміни забороняється нараховувати та стягувати неустойку (штрафи, пеню) за несвоєчасне здійснення платежів за комуналку. Про це йдеться у проекті закону, який опублікований на сайті парламенту.

Забороняється також призупиняти надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі.

Примусове виселення із житла та примусове стягнення житла, що належить на праві приватної власності українцям під час примусового виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги теж не дозволено. Також парламент заборонив примусово виселяти з помешкання за несвоєчасну оплату комуналки із квартир у будинках державного, громадського житлового фонду та житлового фонду соціального призначення.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроект щодо боротьби з поширенням коронавірусу в Україні. Документ тимчасовий, він діятиме лише три місяці. Недотримання правил і норм карантину загрожує громадянам штрафом від 17 до 34 тис. грн, а посадовцям штраф від 17 тис. грн до 170 тис. грн.