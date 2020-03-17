Володимир Зеленський. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n135323-koronavirus-uchasnyk-oligarhichnoyi-zustrichi-iz-zelenskym-ozvuchyv-detali-domovlenostey.html

Ракурс

Коронавірус є своєрідною перевіркою згуртованості суспільства, адже Україна з незначним бюджетом не здатна забезпечити медустанови достатньою кількістю препаратів і необхідним медичним обладнанням. У зв’язку з цим президент України Володимир Зеленський провів зустріч із олігархами і великими бізнесменами.

Підчас зустрічі було досягнуто згоди про створення окремого фонду, кошти якого використовуватимуться для забезпечення лікарень необхідними засобами боротьби з коронавірусом. Про це в Facebook повідомив Андрій Ставніцер, який також був запрошений на цю зустріч.

Ставніцер уточнив, що на зустрічі також були присутні Ігор Петрашко, який був сьогодні призначений міністром економіки, Ігор Коломойський, Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Сергій Тігіпко, Віталій Гайдук (співвласник корпорації «ІСД»), Владислав Чечоткін (власник Rozetka.ua), Андрій Веревський (співвласник «Кернел груп») і Леонід Клімов (власник «Імексбанку»).

Зеленський сказав, що в Україні склалася критична ситуація з апаратами для штучної вентиляції легенів, які життєво необхідні важким хворим.

Також президент заявив, що країні необхідні тести на коронавірус двох типів: експрес і ПРЦ. Зеленський додав, що в суботу до України ввезуть перший мільйон експрес-тестів, але їх в першу чергу передадуть на передову.

Як раніше писав «Ракурс», Зеленський скликав українських олігархів і попросив надати допомогу державі у боротьбі з епідемією коронавірусу.