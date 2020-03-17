Владимир Зеленский. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n135323-koronavirus-uchastnik-oligarhicheskoy-vstrechi-s-zelenskim-ozvuchil-detali-dogovorennostey.html

Ракурс

Коронавирус является своеобразной проверкой сплоченности общества, ведь Украина с ничтожным бюджетом не способна обеспечить медучреждения достаточным количеством препаратов и необходимым медицинским оборудованием. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархами и крупными бизнесменами.

В ходе данной встречи было достигнуто соглашение о создании отдельного фонда, средства которого будут использоваться для обеспечения больниц необходимыми средствами борьбы с коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил Андрей Ставницер, который также был приглашен на эту встречу.

Ставницер уточнил, что на встрече также присутствовали Игорь Петрашко, который был сегодня назначен министром экономики, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Сергей Тигипко, Виталий Гайдук (совладелец корпорации «ИСД»), Владислав Чечеткин (собственник Rozetka.ua), Андрей Веревский (совладелец «Кернел групп») и Леонид Климов (владелец «Имэксбанка»).

Зеленский сказал, что в Украине сложилась критическая ситуация с аппаратами для искусственной вентиляции легких, которые жизненно необходимы тяжелым больным.

Также президент заявил, что стране необходимы тесты на коронавирус двух типов: экспресс и ПРЦ. Зеленский добавил, что в субботу в Украину ввезут первый миллион экспресс-тестов, но их в первую очередь передадут на передовую.

Как ранее писал «Ракурс», Зеленский созвал украинских олигархов и попросил оказать помощь государству в борьбе с приближающейся эпидемией коронавируса.