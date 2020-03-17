Валютная паника: в НБУ пообещали привезти наличные и не ограничивать рынок, фото — Pixabay

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Валютная паника, первые признаки которой наблюдаются сегодня на наличном рынке, вызвана психологическими причинами. Нацбанк пока не будет осуществлять существенных ограничений относительно купли-продажи валюты.

Об этом на брифинге в НБУ 17 марта сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Олег Чурий.

Он считает, что именно паника является основной причиной девальвации гривни, которая наблюдается на протяжении прошлого и начале этого недель. Кроме коронавирусной угрозы, добавил нестабильности и мировой кризис.

Населения смотрит, что творится в мире и скупает валюту. Экспортеры придерживают выручку, — рассказал Чурий.

Впрочем, он заверил, что об оттоке валюты из страны пока речи не идет, поскольку большую ее часть, проданную на межбанковском рынке с начала прошлой недели, скупило население и украинские банки. По его словам, за пять рабочих дней общий спрос на валюту составил 2,1 млрд долл., в том числе наслення скупило 300 млн долл., а нерезиденты только 8 млн долл.

Другой заместитель председателя правления НБУ Екатерина Рожкова заверила, что на этот раз банковская ситсемы страны входит в кризис более сильной и качественной. В частности, она считает, что качество кредитного портфеля банков гораздо выше.

Чурий пообещал, что в ближайшие дни в Украине поступит валютная наличность, ее удастся привезти в Киев самолетом. Именно дефицит наличности мог повлиять и на незначительный рост курса в обменных пунктах.

Регулятор также сообщил, что поддержит финансовую систему, например, отсрочит некоторые проверки, стресс-тесты. В НБУ готовы и снизить норму обязательного резервирования по привлеченным средствам в иностранной валюте, объявить внеочередные тендеры по поддержке ликвидности. Банкам в НБУ предложили временно воздержаться от распределения прибыли до июля 2020 года, чтобы учреждения имели дополнительный запас прочности.