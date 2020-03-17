Готівку привеземо, обмежувати ринок не будемо: НБУ розповів, як боротиметься з валютною панікоюhttps://racurs.ua/ua/n135322-gotivku-pryvezemo-obmejuvaty-rynok-ne-budemo-nbu-rozpoviv-yak-borotymetsya-z-valutnou-panikou.htmlРакурс
Валютна паніка, перші ознаки якої спостерігаються сьогодні на готівковому ринку, викликана психологічними причинами. Нацбанк поки не буде здійснювати істотних обмежень щодо купівлі-продажу валюти.
Про це на брифінгу в НБУ 17 березня повідомив заступник голови правління Нацбанку Олег Чурій.
Він вважає, що саме паніка є основною причиною девальвації гривні, яка спостерігається впродовж минулого і початку цього тижнів. До коронавірусної загрози додалася й світова криза.
Населення дивиться, що твориться у світі і скуповує валюту. Експортери притримують виручку, — розповів Чурій.
Утім, він запевнив, що про відтік валюти з країни поки не йдеться, оскільки більшу її частину, продану на міжбанківському ринку починаючи з початку минулого тижня, скупило населення та українські банки. За його словами, за п’ять робочих днів загальний попит на ввалюту склав 2,1 млрд дол., в тому числі наслення скупило 300 млн дол., а нерезиденти тільки 8 млн дол.
Інший заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова запевнила, що цього разу банківська ситсема країни входить у кризу сильнішою та якіснішою. Зокрема, вона вважає, що якість кредитного портфелю банків набагато вища.
Чурій пообіцяв, що у найближчі дні в Україну надійде валютна готівка, її вдасться привезти до Києва літаком. Саме дефіцит готівки міг вплинути і на незначне зростання курсу в обмінних пунктах.
Регулятор також сьогодні повідомив, що підтримає фінансову систему, наприклад, відтермінує деякі перевірки, стрес-тести. В НБУ готові й знизити норму обов’язкового резервування за залученими коштами в іноземній валюті, оголосити позачергові тендери з підтримки ліквідності. Натомість банкам в НБУ запропонували тимчасово утриматись від розподілу прибутків через виплату дивідендів до липня 2020 року, аби установи мали додатковий запас міцності.