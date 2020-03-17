Закриті кордони і авіапростір спричинили дефіцит готівкової валюти — заява НБУ, фото — Перший кабельний

https://racurs.ua/ua/n135289-zakryti-kordony-i-aviaprostir-sprychynyly-deficyt-gotivkovoyi-valuty-zayava-nbu.html

Ракурс

Обмежувальні заходи щодо поширення коронавірусу спричинили також проблеми на готівковому валютному ринку. Про це йдеться в офіційній заяві Національного банку України.

НБУ повідомив про «ознаки нестачі готівкової валюти в касах банків». В регуляторі вважають, що причиною цього є підвищення попиту громадян і неможливість задовольняти його через закриті кордони та авіапростір.

Через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари та євро доставляються в Україну з затримкою, — йдеться у заяві Нацбанку.

В НБУ нагадують, що на коррахунках комерційних банків є 8 млрд дол. безготівкової валюти і клієнти можуть вільно переказувати власну валюту на рахунки, а також конвертувати безготівкову валюту в іншу.

Регулятор обіцяє вирішити проблему дефіциту готівки, враховуючи карантинні заходи, запроваджені у світі та в Україні.

Нагадаємо, що сьогодні НБУ майже на 50 копійок понизив офіційний курс гривні щодо долара, відповідно зросли й готівкові ціни на провідні валюти.