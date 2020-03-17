В’ятрович: Венедіктова — це реванш “Антимайдану” та інструмент Зеленського для репресій

https://racurs.ua/ua/n135288-v-yatrovych-venediktova-ce-revansh-antymaydanu-ta-instrument-zelenskogo-dlya-represiy.html

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Ірина Венедіктова на посаді директора Держбюро розслідувань перетворила цей орган в інструмент для політичних репресій. Таку думку під час сьогоднішнього позачергового засідання Верховної Ради висловив народний депутат Володимир В’ятрович.

Венедіктова — це призначення адвоката Януковича Бабікова своїм заступником. Венедіктова — це ініціатива про відміну закону щодо амністії майданівців, це погроза до переслідувань тисяч людей, які брали участь у Революції гідності. Венедіктова як генеральний прокурор — це спроба президента Володимира Зеленського змінити 100%-го свого генпрокурора Руслана Рябошапку на 200%-го свого генпрокурора Венедіктову, яка потрібна йому для здійснення політичних репресій. Венедіктова — це реванш «Антимайдану», — заявив нардеп.

Також В’ятрович нагадав, що Венедіктова як керівник ДБР стоїть за переслідуванням парламентаря Софії Федини.

Нагадаємо, Ірина Венедіктова — новий генпрокурор України. Таку постанову № 3227 сьогодні під час ранкового позачергового засідання ухвалила Верховна Рада. Кандидатура Венедіктової на посаду глави Офісу генпрокурора знайшла підтримку 269 нардепів. На цій посаді вона замінить усуненого 5 березня Руслана Рябошапку, якому парламент висловив недовіру.