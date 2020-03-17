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Ракурс
Курс валют: гривня впала на тлі паніки, фото — Страна

Офіційний і готівковий курси гривні впали на тлі паніки (ІНФОГРАФІКА)

17 бер 2020, 10:19
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Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 43 копійки 17 березня. Сьогодні українська валюта коштує 26,52 грн за дол.

Євро також подорожчав, його офіційний курс на 17 березня становить 29,52 грн.

Уранці 17 березня аналогічно злетіли вгору й готівкові курси основних валют в обмінниках.

У Києві долар торгують у діапазоні 27,7 — 28 грн, а євро — 30.5 — 30.80 грн. В регіонах долар злетів до 28 грн, а євро — до 31, 5 грн.

Готівкові курси17 березня

Готівкові курси 17 березня у Києві

Готівкові курси валют 17 березня у Луцьку

Учора Нацбанк продовжував проводити інтервенції з продажу валюти для згладжування надмірних коливань і продав 238 млн дол. Середньозважений курс за результатами першого аукціону становив 26,54 грн, другого — 26,55−26,70 грн.

На минулому тижні НБУ продав на міжбанківському валютному ринку майже мільярд доларів (981,6 млн).

Всього з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку 1,23 млрд, а продав — 1,58 млрд дол.

Джерело: Ракурс


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