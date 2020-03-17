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Ракурс
Віктор Ляшко. Фото: InfoResist

Зафіксовані чотири випадки зараження коронавірусом всередині України — Ляшко

17 бер 2020, 10:17
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Коронавірус поширюється Україною і вже зафіксовано чотири випадки зараження інфекцією всередині країни. Заражені люди не виїжджали за кордон і були інфіковані безпосередньо в Україні.

Про це повідомив сьогодні з трибуни Верховної Ради заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Ляшко заявив, що наразі в Україні підтверджено сім випадків зараження коронавірусом, чотири з яких носять характер внутрішньодержавної передачі.

Дані зараження не пов’язані з поїздками за кордон, так як хворі не виїжджали з країни і заразилися інфекцією вдома.

У зв’язку з цим МОЗ змінює алгоритм діагностики і виявлення хворих на коронавірус.

Як раніше писав «Ракурс», в Україні станом на 16 березня підтверджено сім випадків зараження коронавірусом. Два випадки зараження зафіксовано в Києві. Одним хворим є студент, який контактував із померлою жінкою. Другою хворою є жінка, яка нещодавно відвідала французький курорт.

Джерело: Ракурс


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