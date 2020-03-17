Виктор Ляшко. Фото: InfoResist

https://racurs.ua/n135285-zafiksirovano-chetyre-sluchaya-zarajeniya-koronavirusom-vnutri-ukrainy-lyashko.html

Ракурс

Коронавирус распространяется по Украине и уже зафиксировано четыре случая заражения инфекцией внутри страны. Зараженные люди не выезжали за границу и были инфицированы непосредственно в Украине.

Об этом сообщил сегодня с трибуны Верховной Рады заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Ляшко заявил, что на данный момент в Украине подтверждено семь случаев заражения коронавирусом, четыре из которых носят характер внутригосударственной передачи.

Данные заражения не связаны с зарубежными поездками, так как больные не покидали страну и заразились инфекцией дома.

В связи с этим Минздрав изменяет алгоритм диагностики и обнаружения больных коронавирусом.

Как ранее писал «Ракурс», в Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом. Два случая заражения зафиксировано в Киеве. Одним заболевшим является студент, который контактировал с умершей женщиной. Второй заболевшей является женщина, которая недавно посетила французский курорт.