Курс валют: гривна упала на фоне паники, фото — Страна

https://racurs.ua/n135286-oficialnyy-i-nalichnyy-kursy-grivny-upali-na-fone-paniki-infografika.html

Ракурс

Нацбанк снизил официальный курс гривны на 43 копейки 17 марта. Сегодня украинская валюта стоит 26,52 грн за долл.

Евро также подорожал, его официальный курс на 17 марта составляет 29,52 грн.

Утром 17 марта аналогично взлетели вверх и наличные курсы основных валют в обменниках.

В Киеве доллар торгуют в диапазоне 27,7 — 28 грн, а евро — 30.5 — 30.80 грн. В регионах доллар взлетел до 28 грн, а евро — до 31, 5 грн.

Вчера Нацбанк продолжал проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний и продал 238 млн долл. Средневзвешенный курс по результатам первого аукциона составлял 26,54 грн, второго — 26,55−26,70 грн.

На прошлой неделе НБУ продал на межбанковском валютном рынке почти миллиард долларов (981,6 млн).

Всего с начала 2020 года Нацбанк купил на межбанке 1,23 млрд, а продал — 1,58 млрд долл.