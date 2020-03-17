Вятрович: Венедиктова - это реванш «Антимайдана» и инструмент Зеленского для репрессий

https://racurs.ua/n135288-vyatrovich-venediktova-eto-revansh-antimaydana-i-instrument-zelenskogo-dlya-repressiy.html

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Ирина Венедиктова в должности директора Госбюро расследований превратила этот орган в инструмент для политических репрессий. Такое мнение в ходе сегодняшнего внеочередного заседания Верховной Рады выразил народный депутат Владимир Вятрович.

Венедиктова — это назначение адвоката Януковича Бабикова своим заместителем. Венедиктова — это инициатива об отмене закона об амнистии майдановцев, это угроза преследованием тысяч людей, которые принимали участие в Революции достоинства. Венедиктова как генеральный прокурор — это попытка президента Владимира Зеленского изменить 100% своего генпрокурора Руслана Рябошапку на 200% своего генпрокурора Венедиктову, которая нужна ему для осуществления политических репрессий. Венедиктова — это реванш «Антимайдана», — заявил нардеп.

Также Вятрович напомнил, что Венедиктова как глава ГБР стоит за преследованием парламентария Софии Федины.

Напомним, Ирина Венедиктова — новый генпрокурор Украины. Такое постановление № 3227 сегодня во время утреннего внеочередного заседания приняла Верховная Рада. Кандидатура Венедиктовой на пост главы Офиса генпрокурора нашла поддержку 269 нардепов. На этом посту она сменит отстраненного 5 марта Руслана Рябошапку, которому парламент выразил недоверие.