Закрытые границы и авиапространство вызвали дефицит наличной валюты — заявление НБУ, фото — Первый кабельный

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Ограничительные мероприятия по распространению коронавируса вызвали также проблемы на наличном валютном рынке. Об этом говорится в официальном заявлении Национального банка Украины.

НБУ сообщил о «признаках недостатка наличной валюты в кассах банков». В регуляторе считают, что причиной этого является повышение спроса граждан и невозможность удовлетворять его из-за закрытых границ и авиапространства.

Из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой, — говорится в заявлении Нацбанка.

В НБУ напоминают, что на корсчетах коммерческих банков есть 8 млрд долл. безналичной валюты и клиенты могут свободно переводить свою валюту на счета, а также конвертировать безналичную валюту в другую.

Регулятор обещает решить проблему дефицита наличности, учитывая карантинные меры, введенные в мире и в Украине.

Напомним, что сегодня НБУ почти на 50 копеек понизил официальный курс гривны относительно доллара, соответственно выросли и наличные цены на ведущие валюты.