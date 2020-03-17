Рада запретила во время карантина штрафовать за долги по коммуналке. Фото: Ракурс

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Ракурс

Штрафы за несвоевременную уплату коммуналки не будут действовать в Украине на период коронавирусоного карантина.

Парламент сегодня принял закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)». На период установления карантина и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается начислять и взыскивать неустойку (штрафы, пеню) за несвоевременное осуществление платежей за коммуналку. Об этом говорится в проекте закона, который опубликован на сайте парламента.

Запрещается также приостанавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

Принудительное выселение из жилья и принудительное взыскание жилья, принадлежащего на праве частной собственности украинцам во время принудительного выполнения решений судов по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги тоже не разрешено. Также парламент запретил принудительно выселять из квартиры за несвоевременную оплату коммуналки из квартир в домах государственного, общественного жилищного фонда и жилищного фонда социального назначения.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла законопроект о борьбе с распространением коронавируса в Украине. Документ временный, он будет действовать только три месяца. Несоблюдение правил и норм карантина грозит гражданам штрафом от 17 до 34 тыс. грн, а должностным лицам штраф от 17 тыс. грн до 170 тыс. грн.