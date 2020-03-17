В Киеве в общественный транспорт будут пускать только людей в масках. Фото: РИА

https://racurs.ua/n135325-v-kieve-v-obschestvennyy-transport-budut-puskat-tolko-ludey-v-maskah-kgga.html

Ракурс

Коронавирусный карантин в Киеве усиливается. С 18 марта в общественный транспорт столицы будут пускать только пассажиров в медицинских масках. Количество пассажиров в одном транспорте не должно превышать 10 человек.

Количество пассажиров в транспорте будет контролироваться работниками Нацполиции и Государственной санэпидслужбы. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

С завтрашнего дня допуск в пассажирский транспорт будет исключительно в масках. Пассажиры, не имеющие масок, не будут допускаться к перевозке пассажирским транспортом, — отметил Поворозник.

Он добавил, что в городе не будут увеличивать количество наземного транспорта, ведь люди должны сидеть дома и выходить только на работу, в магазин или аптеку.

Киевпастранс и частные перевозчики будут работать в штатном для себя режиме. Никто количество автобусов увеличивать не будет учитывая то, что все горожане должны оставаться дома. Только те люди, которым надо добраться на работу, будут пользоваться общественным транспортом, — добавил он.

Для работников оборонной, пищевой промышленности, стратегических предприятий будут разработаны специальные маршруты с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологической безопасности.

Что касается работников других сфер, которых не переводят на дистанционную работу, то процесс их попадания на работу лежит на ответственности работодателей.

Общественный транспорт будет работать исключительно для тех, у кого возникла насущная необходимость, — это работа, аптека, больница, — добавил Поворозник.

Метро предварительно должны открыть в 6.00 3 апреля. Будут ли компенсировать стоимость проездных за вторую половину марта — пока не рассматривали.

Напомним, ранее стало известно, что работа киевского метрополитена будет приостановлена ​​в 23.00 17 марта. Ограничительные меры введены до 3 апреля.

16 марта Кабмин решил запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек. С 17 марта вводится режим чрезвычайной ситуации в Житомирской и Черновицкой областях, где ранее обнаружили случаи инфицирования коронавирусом. Также было принято решение о закрытии метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта.