Гривна продолжает обесцениваться. Фото: НБУ

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Официальный курс гривны к американскому доллару и евро 18 марта установил Национальный банк Украины.

Гривна продолжила обесцениваться на валютном рынке. Сегодня доллар укрепил свои позиции и стоит 27 грн. 5 коп. Сейчас 1 евро стоит 29 грн 72 коп. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на веб-странице НБУ.

Польский злотый 18 марта сегодня стоит 6 грн 66 коп. Российский рубль стоит 0,36 грн. Относительно чешской кроны, то ее цена 1 грн 10 коп., фунт стерлингов стоит 32 грн 69 коп.

На сегодня спрос на валюту превышает предложение, в результате ухудшения настроений участников финансового рынка через распространение миром коронавирус. Самые активные участники валютного рынка — украинские компании. Население и иностранные инвесторы формируют значительно меньший спрос на валюту, — заявили в НБУ.

В финансовом регуляторе отметили, что 17 марта было продано 300 млн долл. для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. Сейчас международные резервы Украины составляют около 25 млрд долл.

В Нацбанке отметили, что в 2019 году ситуация на валютном рынке была благоприятной, был избыток валюты, и для сглаживания колебаний гривны в сторону укрепления Национальный банк выкупил с рынка почти 8 млрд долл. в резервы.

Напомним, 17 марта в Нацбанке сообщили о «признаки нехватки наличной валюты в кассах банков». В регуляторе считают, что причиной этого является повышение спроса граждан и невозможность удовлетворять его через закрытые границы и авиапространство.