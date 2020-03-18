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Ракурс
Набрав чинності закон про середню освіту

Закон про повну загальну середню освіту набрав чинності

18 бер 2020, 11:19
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Закон «Про повну загальну середню освіту», покликаний забезпечити законодавче підґрунтя для реформування цієї сфери в України, відсьогодні набирає чинності.

Вчора він був опублікований в офіційному виданні «Голос України».

Цей закон покликаний врегулювати питання щодо доступності повної загальної середньої освіти та забезпечення рівного доступу до неї дітей, зокрема й дітей з особливими освітніми потребами.

Крім того, закон врегульовує питання самоврядування в закладі освіти, зокрема учнівського та батьківського, а також розмежовує повноваження виконавчої влади та місцевого самоврядування у цій сфері.

Серед інших завдань цього закону — врегулювання питання мови освіти та сертифікації педагогічних працівників.

Цей закон у другому читанні Верховна Рада підтримала 16 січня голосами 327 народних обранців. Президент України Володимир Зеленський підписав його 13 березня.

Джерело: Ракурс


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