Набрав чинності закон про середню освіту

https://racurs.ua/ua/n135357-zakon-pro-povnu-zagalnu-serednu-osvitu-nabrav-chynnosti.html

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Закон «Про повну загальну середню освіту», покликаний забезпечити законодавче підґрунтя для реформування цієї сфери в України, відсьогодні набирає чинності.

Вчора він був опублікований в офіційному виданні «Голос України».

Цей закон покликаний врегулювати питання щодо доступності повної загальної середньої освіти та забезпечення рівного доступу до неї дітей, зокрема й дітей з особливими освітніми потребами.

Крім того, закон врегульовує питання самоврядування в закладі освіти, зокрема учнівського та батьківського, а також розмежовує повноваження виконавчої влади та місцевого самоврядування у цій сфері.

Серед інших завдань цього закону — врегулювання питання мови освіти та сертифікації педагогічних працівників.

Цей закон у другому читанні Верховна Рада підтримала 16 січня голосами 327 народних обранців. Президент України Володимир Зеленський підписав його 13 березня.