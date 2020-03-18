Вступил в силу закон о среднем образовании

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Закон «О полном общем среднем образовании», призванный обеспечить законодательную основу для реформирования этой сферы в Украине, с сегодняшнего дня вступает в силу.

Вчера он был опубликован в официальном издании «Голос Украины».

Этот закон призван урегулировать вопрос о доступности полного общего среднего образования и обеспечении равного доступа к нему детей, в том числе и детей с особыми образовательными потребностями.

Кроме того, закон регулирует вопросы самоуправления в учебном заведении, в частности ученического и родительского, а также разграничивает полномочия исполнительной власти и местного самоуправления в этой сфере.

Среди других задач этого закона — урегулирование вопроса языка образования и сертификации педагогических работников.

Этот закон во втором чтении Верховная Рада поддержала 16 января голосами 327 народных избранников. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 13 марта.