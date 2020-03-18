Языковые инициативы Бужанского: комитет Рады за закрытыми дверями решает судьбу закона о госязыке

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В закон о государственном языке сегодня могут начать вносить правки народные избранники. В повестку дня комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики включили рассмотрение законопроекта № 2362 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обучении государственным языком в учебных заведениях. Автором этого проекта закона является нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский.

Без журналистов. Без общественности. И по сути без права на протест, — написал в Фейсбуке о сегодняшнем заседании парламентского комитета депутат Владимир Вятрович.

По словам Вьятровича, гуманитарный комитет Рады 18 марта уже начал работу, но из-за карантина на заседании отсутствуют журналисты.

Очевидно, чтобы голосами «слуг» и ОПЗЖ выполнить эту московскую прихоть как на комитете, так и в сессионном зале. Это очередной акт политического мародерства. В условиях запрета посещения Рады экспертами, прессой и общественностью власть хочет протянуть решения, которые вносят раскол в общество и неизбежно вызовут сопротивление, — отметил Вятрович.

Ранее сообщалось, что законопроект авторства одиозного Бужанского № 2362 предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 на 2023 переход русскоязычных 5−11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также бюджетный комитет Рады и просветительское сообщество.