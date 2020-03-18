Мовні ініціативи Бужанського: комітет Ради за зачиненими дверима вирішує долю закону про мову

Комітет Ради за зачиненими дверима вирішує долю мовного законодавства / Фото: Фейсбук

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Мовне законодавство сьогодні можуть почати змінювати народні обранці. До порядку денного комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики включено розгляд законопроекту № 2362 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти. Автором цього проекту закону є нардеп від «Слуги народу» Максим Бужанський.

Без журналістів. Без громадськості. І по суті без права протесту, — написав у Фейсбук про сьогоднішнє засідання парламентського комітету депутат Володимир В’ятрович.

За словами В’ятровича, гуманітарний комітет Ради 18 березня вже почав роботу, але через карантин на засіданні відсутні журналісти.

Вочевидь, щоб голосами «слуг» і ОПЗЖ виконати цю московську забаганку як на комітеті, так і в сесійній залі. Це черговий акт політичного мародерства. В умовах заборони відвідування Ради експертами, пресою і громадськістю влада хоче протягнути рішення, які вносять розкол у суспільство і неминуче викличуть опір, — зазначив В’ятрович.

Раніше повідомлялося, що законопроект авторства одіозного Бужанського № 2362 передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5−11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроекту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також бюджетний комітет Ради і освітянська спільнота.