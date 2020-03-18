У Львові госпіталізували 24 осіб із підозрою на коронавірус. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Україні станом на сьогоднішній ранок є 14 підтверджених випадків заражень коронавірусом, з них два летальні випадки у Чернівецькій та Житомирській областях.

У Львові є 24 людини, госпіталізовані з підозрою на коронавірус. Зараження коронавірусню інфекцією Covid-19 у Львівській області поки не фіксували. У потенційних хворих взяли аналізи, біоматеріали відправили на дослідження до Києва. Про це заявила керівник штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Covid-19 у Львові Галина Слічна, повідомляє прес-служба міської ради Львова.

Зазначається, що 24 госпіталізованих мешканцями Львова є 12 осіб. Всі ці люди молодого віку, нещодавно вони повернулися з-за кордону.

У всіх є епіданамнез — основи для підозри на коронавірус. В першу чергу, це те, що людина була за кордоном. З цих 24 людей є всі ознаки на захворювання, але лабораторно підтверджено того нема. Всі матеріали скеровано в Київ для проведення аналізів, — заявила Слічна.

Нагадаємо, на території України 17 березня зареєстровано 14 випадків зараження COVID-19, з них 2 летальних. Десять випадків інфікування зафіксовані в Чернівецькій області, по одному випадку в Житомирській та Київській області. Ще двоє інфікованих виявлено в Києві.