«ПриватБанк» оскаржить ухвалу суду, який «подарував» Коломойському 247 АЗС

«ПриватБанк» оскаржить ухвалу Госпсуду Києва, який «подарував» Коломойському 247 АЗС, фото — 5 канал

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«ПриватБанк» продовжує опиратися тиску свого екс-власника, олігарха Ігоря Коломойського. У фінустанові обіцяли оскаржити ухвалу ухвалу Господарського суду Києва, яка сприяє 38 компаніям, пов’язаним з колишніми власниками банку уникнути відповідальності і не повертати майно 247 автозаправних станцій, які у 2016 році перед націоналізацією передали у фінансовий лізинг.

10 березня суд у справі № 910/3414/20 ухвалив рішення про забезпечення позову. На думку юристів «ПриватБанку», Феміда «прийняла завідомо неправосудну та незаконну ухвалу про забезпечення позову, якою обмежила конституційне право власності на майно», повідомляє прес-служба фінустанови.

Раніше компанії Коломойського зверталися з аналогічними заявами про забезпечення позову у 16 справах, що перебувають в провадженнях господарських судів Кіровоградської, Львівської, Черкаської, Волинської областях, проте жодного разу суди такі клопотання не задовольняли, оскільки заявлені заходи забезпечення позову за своїм змістом є тотожними задоволенню позовних вимог.

У серпні-вересні 2016 року 120 нафтобаз та 248 АЗС колишній менеджмент банку передав у фінансовий лізинг компаніям, пов’язаним з минулими власниками, які згодом передали в оренду підконтрольним підприємствам.

Борг перед «ПриватБанком» щодо договорів фінлізингу становить понад 6 млрд. грн., тому «ПриватБанк», починаючи з 2017 року в односторонньому порядку розриває ці договори та повертає нерухоме майно. Однак після припинення договорів, лізингоодержувачі та орендарі, яким це майно передавали в оренду за згодою екс-власників банку, відмовляються повертати майно і блокують доступ представників банку до приміщень.

Раніше Велика палата Верховного суду відклала на невизначений термін засідання в справі братів Суркісів і «ПриватБанку» через заміну одного з відповідачів з Міністерства фінансів на Кабінет міністрів.

У спільній заяві Ради асоціації Україна—ЄС Україна взяла на себе зобов’язання притягнути до відповідальність винних у розкраданні «ПриватБанку».