Скріншот із трансляції звернення Зеленського

https://racurs.ua/ua/n135353-venediktova-posadyt-borodyanskogo-reakciya-socmerej-na-vbyvchi-tytry-u-zvernenni.html

Ракурс

Трансляція виступу президента України Володимира Зеленського ввечері 17 березня не обійшлася без курйозів.

Хоча сам Зеленський говорив про ситуацію з українськими громадянами, які через епідемію коронавірусу SARS-CoV-2 «застрягли» за кордоном, телеканал ICTV супроводив промову президента невідповідними титрами, які містили слова «це я вбила Еріку», «Вона забрала в мене кохану людину», «Крістіане, принеси драбину!» тощо.

Ймовірно, це були фрази з одного з телесеріалів чи телепрограми.

Цей курйозний інцидент вже викликав бурхливу реакцію соцмереж.

Зокрема, висловлювалися жартівливі припущення щодо того, що цей інцидент може бути «помстою» колишнього міністра культури та телепродюсера Володимира Бородянського, який втратив цю посаду в новому уряді.

Також користувачі соцмереж жартують щодо того, ким могли б бути згадані у субтитрах особи.

Нагадаємо, на початку березня в РНБО сплутали колишнього народного депутата Леоніда Ємця з новопризначеним міністром охорони здоров’я Іллею Ємцем.