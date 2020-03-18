Скриншот с трансляции обращения Зеленского

https://racurs.ua/n135353-venediktova-posadit-borodyanskogo-pojiznenno-reakciya-socsetey-na-ubiystvennye-titry.html

Ракурс

Трансляция выступления президента Украины Владимира Зеленского вечером 17 марта не обошлась без курьезов.

Хотя сам Зеленский говорил о ситуации с украинскими гражданами, которые из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 «застряли» за границей, телеканал ICTV сопровождал речь президента неподходящими титрами, которые содержали слова «это я убила Эрику», «она отняла у меня любимого человека», «Кристиан, принеси лестницу» и т. п.

Вероятно, это были фразы из одного из телесериалов или телепрограммы.

Этот курьезный инцидент уже вызвал бурную реакцию соцсетей.

В частности, высказывались шуточные предположения относительно того, что этот инцидент может быть «местью» бывшего министра культуры и телепродюсера Владимира Бородянского, который потерял эту должность в новом правительстве.

Также пользователи соцсетей шутят о том, кем могли бы быть упомянутые в субтитрах лица.

Напомним, в начале марта в СНБО спутали бывшего народного депутата Леонида Емца с новым министром здравоохранения Ильей Емцем.