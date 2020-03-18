«ПриватБанк» обжалует решение суда, который «подарил» Коломойскому 247 АЗС

«ПриватБанк» обжалует решение Хозяйственного суда Киева, который «подарил» Коломойскому 247 АЗС, фото — 5 канал

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«ПриватБанк» продолжает сопротивляться давлению своего экс-владельца, олигарха Игоря Коломойского. В финучреждении обещали обжаловать постановление постановление Хозяйственного суда Киева, которое способствует 38 компаниям, связанным с бывшими владельцами банка избежать ответственности и не возвращать имущество 247 автозаправочных станций, которые в 2016 году перед национализацией передали в финансовый лизинг.

10 марта суд по делу № 910/3414/20 принял решение об обеспечении иска. По мнению юристов «ПриватБанка», Фемида «приняла заведомо неправосудное и незаконное постановление об обеспечении иска, которым ограничила конституционное право собственности на имущество», сообщает пресс-служба финучреждения.

Ранее компании Коломойского обращались с аналогичными заявлениями об обеспечении иска в 16 делам, находящимся в производстве хозяйственных судов Кировоградской, Львовской, Черкасской, Волынской областей, однако ни разу суды такие ходатайства не удовлетворяли, поскольку заявленные меры обеспечения иска по своему содержанию тождественны удовлетворению исковых требований.

В августе-сентябре 2016 года 120 нефтебаз и 248 АЗС бывший менеджмент банка передал в финансовый лизинг компаниям, связанным с бывшими владельцами, которые впоследствии передали в аренду подконтрольным предприятиям.

Долг перед «ПриватБанком» по договорам финлизинга составляет более 6 млрд. грн., поэтому «ПриватБанк», начиная с 2017 года в одностороннем порядке разрывает эти договоры и возвращает недвижимое имущество. Однако после прекращения договоров, лизингополучатели и арендаторы, которым это имущество передавали в аренду с согласия экс-владельцев банка, отказываются возвращать имущество и блокируют доступ представителей банка в помещения.

Ранее Большая палата Верховного суда отложила на неопределенный срок заседание по делу братьев Суркисов и «ПриватБанка» из-за замены одного из ответчиков. В совместном заявлении Совета ассоциации Украина—ЕС Украина обязалась привлечь к ответственности виновных в хищениях в «ПриватБанке».