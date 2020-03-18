Во Львове госпитализировали 24 человека с подозрением на коронавирус. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Украине по состоянию на сегодняшнее утро есть 14 подтвержденных случаев заражений коронавирусом, из них два летальных случая в Черновицкой и Житомирской областях.

Во Львове 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус. Заражение коронавирусной инфекцией Covid-19 во Львовской области пока не фиксировали. У потенциальных больных взяли анализы, биоматериалы отправили на исследование в Киев. Об этом заявила руководитель штаба принятия оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 в Львове Галина Слична, сообщает пресс-служба городского совета Львова.

Отмечается, что из 24 госпитализированных жителями Львова есть 12 человек. Все эти люди молодого возраста, недавно они вернулись из-за границы.

У всех есть эпиданамнез — основы для подозрения на коронавирус. В первую очередь, это то, что человек был за границей. Из этих 24 людей есть все признаки заболевания, но лабораторно подтверждения нет. Все материалы направлены в Киев для проведения анализов, — заявила Слична.

Напомним, на территории Украины 17 марта зарегистрированы 14 случаев заражения COVID-19, из них 2 летальных. Десять случаев инфицирования зафиксированы в Черновицкой области, по одному случаю в Житомирской и Киевской области. Еще двое инфицированных обнаружены в Киеве.