Коронавирус в Европе: во Франции ввели форму для выхода из дома, фото — Bituk Media

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Коронавирус в Европе заставляет прибегать власти разных стран к непопулярным мерам. Например, во Франции сегодня ввели форму для выхода из дома. Его надо заполнить, чтобы получить разрешение на перемещение.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер объявил, что каждый человек, решивший выйти из дома в условиях пандемии, должен доказать обоснованность перемещения. Для этого необходимо заполнить форму, в которой следует указать имя, фамилию, дату рождения, адрес и причину перемещения. Таких причин может быть пять:

поход на работу, если невозможно работать дома. При этом нужно иметь и документ, подтверждающий, что работа из дома невозможна, указать, что на работе есть неотложные дела;

перемещения для покупки товаров первой необходимости в разрешенных точках продаж;

визиты к врачу

неотложные семейные вопросы, например, помощь людям из группы риска, а также уход за детьми;

короткие перемещения возле дома — пробежки или выгул собак, которые не являются групповыми.

Форму можно скачать на сайте министерства внутренних дел страны.

Вчера во Франции начали действовать ограничения на перемещение на срок не менее 15 суток. Нарушителей будут наказывать — предупредил в своем обращении президент Эммануэль Макрон. В МВД объявили о мобилизации 100 тыс. полицейских и жандармов для контроля за обоснованностью передвижений граждан. За нарушение карантинных ограничений предусмотрели штраф 38 евро. В ближайшее время он будет увеличен до 135 евро.

В Бельгии граждан также сегодня попросили оставаться дома и ограничивать контакты с людьми, кроме ближайшей семьи. После 12.00 все магазины с товарами не первой необходимости закрылись. Люди переведены на работу из дома.